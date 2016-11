Tele 5 02:03 bis 03:30 Liebesfilm Scarlett F, USA, D, I 1994 Stereo 16:9 Merken Scarlett O'Hara lockt Rhett Butler, der sich scheiden lassen will, nach Tara und in ihr Bett. Sie wird schwanger. Er soll nichts davon erfahren. Sie reist nach Irland, gibt sich als Witwe aus, erwirbt das Herrenhaus der Familie, bringt Tochter Catherine zur Welt. Sie hat eine Affäre mit Earl of Fenton. Scarlett trifft Rhett und dessen Frau Anne wieder, die an Gelbfieber stirbt. Scarlett trennt sich von Fenton, der zum Mörder wird. Er vergewaltigt sie, wird umgebracht, der Verdacht fällt auf Scarlett. Rhett klärt alles auf. Scarlett stellt ihm seine Tochter vor. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joanne Whalley (Scarlett O'Hara) Timothy Dalton (Rhett Butler) Sean Bean (Lord Richard Fenton) Brian Bedford (Sir John Morland) Stephen Collins (Ashley Wilkes) Annabeth Gish (Anne Hampton) Melissa Leo (Suellen O'Hara Benteen) Originaltitel: Scarlett Regie: John Erman Drehbuch: William Hanley Kamera: Tony Imi Musik: John Morris Altersempfehlung: ab 12