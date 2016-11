Tele 5 23:55 bis 02:03 Thriller Hansel & Gretel COR 2007 2016-12-01 02:15 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf der Fahrt übers Land gerät Eun-soo beim Ausweichen eines Hindernisses mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn. Verstört und von Wildnis umgeben folgt er einem kleinen Mädchen zu dessen tief im Wald gelegenen Elternhaus. Dort kümmern sich noch zwei Geschwister und ein seltsam apathisch wirkendes Elternpaar rührend um den Gast. Am nächsten Tag sind die Eltern verschwunden, und in Eun-soo keimt der Verdacht, als solle von nun an er sich um die drei Kinder kümmern. Ausreißversuche jedenfalls bleiben vergebens. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jeong-myeong Cheon (Eun-Soo) Shim Eun-kyung (Young Hee) Young-nam Jang (Soojeong) Ji-hee Jin (Jung Soon) Kyeong-ik Kim (Youngsik) Hee-soon Park (Deacon - byun) Eun Won-jae (Manbok) Originaltitel: Henjel gwa Geuretel Regie: Pil-Sung Yim Drehbuch: Min-sook Kim, Pil-Sung Yim Kamera: Ji-yong Kim Musik: Byung-woo Lee Altersempfehlung: ab 16