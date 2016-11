Tele 5 22:15 bis 23:55 Horrorfilm Cannibal Rising USA 2012 2016-12-02 01:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schüchterne Thomas ist der Neue an der Schule, doch zum Glück besitzen seine Eltern eine Skihütte in den Bergen, wohin man partywillige Klassenkameraden einladen kann, wenn man den schönen Mädchen näher kommen und die Gunst der Jungs gewinnen will. Thomas will beides, doch leider kündigen sich auch ungebetene Gäste an. Zunächst stoßen uneingeladen die Schulschläger hinzu, dann meldet sich von draußen aus dem Wald der Schwarze Mann. Und der mag sein Menschenfleisch am liebsten frisch vom Stück! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Desiree Hall (Kayley) Erik Stocklin (Thomas) Colley Bailey (Mike) Adelaide Kane (Nicole) Dominic DeVore (Derek) John Kassir (James Michael Epstein) Russ Russo (Jed) Originaltitel: Donner Pass Regie: Elise Robertson Drehbuch: R. Scott Adams Kamera: Bobby Scott Musik: Stefan Girardet Altersempfehlung: ab 18