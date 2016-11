Tele 5 20:15 bis 22:15 Drama A Christmas Carol - Die drei Weihnachtsgeister USA 1999 Nach der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bob Cratchit hat es nicht leicht. Er ist Angestellter des misanthropen und geizigen Ebenezer Scrooge, der für Menschlichkeit nichts übrig hat. Auch in der Vorweihnachtszeit schikaniert er seine Mitmenschen, wo es nur geht. Auch Scrooges pfiffigem Neffen Fred Bowley gelingt es nicht, weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. In der Weihnachtsnacht bekommt Scrooge in seinem Haus unerwarteten Besuch: Sein verstorbener Partner Marley erscheint ihm als Geist und prophezeit ihm, dass er für alle Missetaten seines Lebens im Jenseits bestraft würde. Die drei Geister der Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart stellen Scrooge auf eine harte Probe, bei der sich herausstellen wird, ob für Scrooge wirklich jede Hoffnung zu spät kommt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patrick Stewart (Ebenezer Scrooge) Richard E. Grant (Bob Cratchit) Joel Grey (Geist der Vergangenheit) Ian McNeice (Albert Fezziwig) Saskia Reeves (Mrs. Cratchit) Desmond Barrit (Geist der Gegenwart) Laura Fraser (Belle) Originaltitel: A Christmas Carol Regie: David Hugh Jones Drehbuch: Peter Barnes Kamera: Ian Wilson Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 6