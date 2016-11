tagesschau24 22:15 bis 23:00 Reportage #Beckmann Sigmar Gabriel und die SPD: Niedergang oder Aufbruch? D 2016 Stereo 16:9 Merken Es sind schwere Monate für Sigmar Gabriel und die SPD: In Umfragen sinkt die einst stolze Volkspartei bundesweit auf nur noch rund 23 Prozent und die Anzahl der Mitglieder geht zurück. Ihr Vorsitzender Sigmar Gabriel konnte bisher diesen Trend kaum umkehren und auch die Beliebtheitswerte des Vize-Kanzlers könnten besser sein. Immer wieder werden in der Partei Stimmen laut, die Gabriels angeblichen Zickzack-Kurs kritisieren und seinen Rücktritt fordern. Der SPD-Chef ringt mit sich: Soll er auf eine Kanzlerkandidatur verzichten oder ist er der richtige Mann für die Zukunft? Wohin will Sigmar Gabriel die Sozialdemokraten in Zeiten permanenter Krisen und komplexer politischer Herausforderungen führen? Für die erste Reportage der neuen Staffel "/Beckmann" haben Reinhold Beckmann und seine Co-Autoren Michael Wech und Ulrich Stein den SPD-Vorsitzenden und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel neun Monate lang mit der Kamera begleitet. Sie beobachten ihn bei Begegnungen mit Politikern der Berliner Republik, sind vor Ort bei Lokalterminen und zeichnen ein sehr persönliches Bild des Vize-Kanzlers. Altkanzler Gerhard Schröder, der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering sowie politische Weggefährten analysieren die Lage der Sozialdemokraten. Und überraschend offen spricht Sigmar Gabriel über seine persönliche Geschichte, über zeitweilige Rücktrittsgedanken und Zukunftsperspektiven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reinhold Beckmann Originaltitel: #Beckmann Regie: Reinhold Beckmann/Michael Wech/Ulrich Stein