tagesschau24 21:17 bis 22:15 Talkshow Fakt ist! Aus Dresden Vom Wendeverlierer zum Wutbürger - Warum ticken wir im Osten anders? D 2016 Stereo 16:9 "Fakt ist!" ist der politische Talk im MDR FERNSEHEN. Das Thema der Woche wird hier diskutiert - kontrovers, emotional, hintergründig. Die Sendung kommt im wöchentlichen Wechsel aus Magdeburg, Erfurt und Dresden. In der Sendung sollen auch die Zuschauer zu Wort kommen - über Briefe, E-Mails, Web-Chat oder Straßenumfragen. Die Meinungen, Wünsche, Ängste der Menschen übermitteln unsere "Bürgermoderatoren" live im Studio an die prominenten Talk-Gäste. Gäste: Heinz Eggert (CDU, ehem. sächsischer Innenminister), Raj Kollmorgen (Soziologe der Hochschule Zittau/Görlitz), Petra Köpping (SPD, Ministerin für Gleichstellung und Integration in Sachsen), Uwe Wurlitzer (AfD, Generalsekretär der sächsischen AfD) Originaltitel: Fakt ist!