RTL II 11:55 bis 12:55 Dokusoap Family Stories Wasser ist mein Element! (4) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Elvira und ihr Mann Jürgen machen Campingurlaub in den Niederlanden. Mit dabei ist ihre Nichte Corinna. Als Jürgen seine Elvira nach 30 Ehejahren mit einem erneuten Heiratsantrag überrascht, planen die beiden eine Unterwasserhochzeit. Für die beiden passionierten Hobbytaucher soll so ein großer Traum in Erfüllung gehen. Da Nichte Corinna regelrecht wasserscheu ist, soll sie doch verschiedene Tauchübungen auf den Geschmack kommen, damit sie bei der Hochzeit dabei sein kann. Doch Corinna kann sich mit dem Tauchen nicht anfreunden und so droht die Hochzeit im letzten Moment zu platzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories