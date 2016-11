RTL II 08:55 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Claudia (38) und Tanja (37) die Familien D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Claudia (38) und ihr Mann Michael (39) sind große 50er-Jahre-Fans und leben ihren drei Kindern die Rockabilly-Kultur vor. Die Vollbluteltern sind leidenschaftliche Motorradfahrer. Zuhause läuft bei Claudia und Michael alles in traditionellen Bahnen mit klassischer Rollenverteilung. Claudia kümmert sich um den Haushalt, während Michael im Stahlwerk schuftet. Die wohlerzogenen Kinder Ruben (15), Joshua (13) und Cyra (11) sind gute Schüler, haben vielseitige Interessen wie Sport oder Musik. Außerdem müssen alle Kinder im Haushalt mithelfen und sie machen das gerne - die Teenies sind stolz darauf, dass sie so eigenständig sind. Die harmonische Familie unternimmt gerne viel gemeinsam - aber manchmal gibt es auch ein paar freie Stunden ohne Kinder, denn Claudia und Michael sind immer noch frisch verliebt. In der neunköpfigen Familie von Tanja ist immer etwas los. Die 37-Jährige übernimmt die Erziehung ihrer sieben Kinder während der Woche alleine, da ihr Mann Daniel mit seinem Lkw immer auf Achse ist und nur am Wochenende nach Hause kommt. Für Tanja ist das nicht immer ganz einfach, schließlich fordern die Kinder im Alter von fünf Monaten bis 16 Jahre ihre volle Aufmerksamkeit. Wenn es der Hausfrau allerdings zu viel wird, gönnt sie sich auch gerne mal eine Auszeit. Alles auf einmal kann niemand machen und die Arbeit geht nie aus. Daniel hat Verständnis, denn er liebt seine Frau und weiß, wie viel Arbeit sie als Hausfrau und Mutter bewältigen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

