Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Rockabilly / Wo bist Du D 2013 Stereo 16:9 HDTV Lars' Wagen, ein Traumauto in der Rockabilly-Szene, wurde geklaut. Jahrelang hatte der 34-Jährige an seinem geliebten Auto geschraubt, jetzt ist jemand bei ihm eingebrochen und hat den Wagen geklaut. Lars verdächtigt einen Interessenten, der in den letzten Wochen hartnäckig um den Wagen gebuhlt hat. Sascha Noveski und Michael Falkenberg sollen den Mann überprüfen und den Wagen wiederfinden. Werden die Detektive bei den Undercover-Ermittlungen in der Rockabilly-Szene fündig? Danach wendet sich Sabrina an die Privatdetektive. Die 16-Jährige hat ein altes Familienfoto gefunden, auf dem neben der Schülerin noch ein weiteres Kind zu sehen ist. Ist Sabrina doch kein Einzelkind? Weder ihre Familie noch das Jugendamt geben dem Teenager eine Auskunft. Giulia Peroni und Thomas Berg machen sich auf die Suche nach dem verschwundenen Kind und decken ein dunkles Familiengeheimnis auf. Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz