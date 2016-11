ProSieben 08:55 bis 09:25 Comedyserie The Big Bang Theory Das Vorspeisen-Dilemma USA 2007 16:9 HDTV Merken Penny hat ein Problem: Ihre Freundin Christy aus Omaha ist zu Besuch und belagert die Wohnung. Christy, kein Kind von Traurigkeit, macht sich an Howard ran. Die beiden genießen die Zeit zu zweit - sehr zum Leidwesen von Sheldon: Nun geht die wöchentliche Essensbestellung beim Chinesen nicht mehr auf, und auch der gemeinsame Halo-Spiel-Abend kann nicht wie gewohnt stattfinden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Brooke D'Orsay (Christy) James Hong (Chen) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lee Aronsohn, Jennifer Glickman Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6