"Traumjobs auf Kosten der Steuerzahler" - Spürhund: Ingo Appelt: Ingo Appelt ist auf den Job gekommen: Als aalglatter Jobvermittler preist er echte Traumjobs an. Für den Steuerzahler sind das allerdings eher Albtraumjobs, weil sie schlichtweg überflüssig, absurd oder überbezahlt sind. Ingo Appelt testet jeden Job höchstpersönlich und empfiehlt, wohin man seine Bewerbung schicken sollte. Zum Beispiel nach Bayern, an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Hier werden Motorsägenkursleiter von Steuergeldern bezahlt, was Personalkosten von 1,1 Mio. Euro im Jahr verursacht. In Berlin wurde Security beschäftigt, um zwei Linien zu bewachen. Eine sächsische Gemeinde lässt rund um die Uhr Bahnschrankenschieber Bahnschranken schieben, obwohl das gar nicht nötig wäre. Gäste: Ingo Appelt (Comedian) Originaltitel: Mario Barth deckt auf