ProSieben 06:15 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Atlantic City USA 2006 16:9 HDTV Endlich sind Marshall und Lily wieder zusammen und stellen fest, dass sie auch immer noch heiraten möchten - am besten sofort! Ted, Robin und Barney finden die verrückte Idee ihrer Freunde genial und sind natürlich dabei. Das Vorhaben lässt sich jedoch nicht ganz so einfach umsetzen wie gedacht: Als die Freunde endlich einen Kapitän gefunden haben, der Lily und Marshall auf hoher See trauen will, haben die beiden plötzlich Bedenken ... Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Todd Stashwick (Captain Steve) Patricia Belcher (Receptionist) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas, Maria Ferrari Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart