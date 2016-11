RTL NITRO 02:55 bis 04:25 Krimiserie Magnum Eine lebende Zeitbombe (1+2) USA 1982 HDTV Live TV Merken Nuzo, ein ehemaliger Kriegskamerad von Magnum und TC, kommt nach Hawaii. Er erzählt, dass ihn der sadistische russische Colonel Ivan, der die drei während des Vietnam-Krieges gefangen gehalten und gefoltert hat, ermorden will. Als Lt. MacReynolds bei einer Explosion ums Leben kommt, bei der eigentlich Magnum getötet werden sollte, sind Magnum und TC schließlich überzeugt, dass Nuzo die Wahrheit sagt. Was sie aber nicht wissen, ist das TC von Ivan während des Vietnam-Krieges einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Durch die Einnahme einer Droge und das Aussprechen eines Kennwortes kann TC jederzeit zu einer lebenden Killermaschine werden. Ivan will TC nun dafür benutzen, den japanischen Kronprinzen zu ermorden. Nur Magnum, der TC gut kennt, könnte ihn stoppen. Die russischen Agenten wissen dies und wollen Magnum deshalb beseitigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Magnum) John Hillerman (Higgins) Roger E. Mosley (TC) Larry Manetti (Orville 'Rick' Wright) Bo Svenson (Ivan) James Whitmore Jr. (Sebastian Nuzo) Jeff MacKay (Lieutenant McReynolds) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Ray Austin Drehbuch: Donald P. Bellisario