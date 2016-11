RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Burn Notice Freischwimmer USA 2009 HDTV Merken Nachdem Michael Carlas Boss entkommen ist, nimmt er sofort Kontakt zu Fiona auf, die ihm rät, sich der Polizei zu stellen. Michael tut dies, obwohl ihm die Konsequenzen bewusst sind: Er landet hinter Gittern und steht nun als ehemaliger Geheimagent mit einer "Burn Notice" alles andere als gut da. Plötzlich jedoch wird er völlig unverhofft entlassen - und erkennt auch sofort, wem er das zu verdanken hat. Vor dem Gefängnis wartet sein alter Freund Harlan auf ihn, mit dem Michael früher oft zusammengearbeitet hat. Michael ist dankbar und erklärt sich umgekehrt bereit, auch Harlan einen Gefallen zu tun. Harlan ist seit einiger Zeit mit Marta, einer Frau aus Venezuela, liiert. Marta berichtet Michael, dass der Kopf einer Mafiabande, Rufino Cortez, ihrem Vater und einigen anderen Farmern im Umland ihr Land weggenommen hat. Martas Vater sitzt nun völlig unschuldig und hilflos im Gefängnis. Michael, Fiona, Harlan und Sam schmieden einen Plan, um Marta und ihrem Vater zu helfen. Doch selbst für die versierte Truppe ist es keine leichte Aufgabe, an einen Mafiaboss heranzukommen. Schließlich entscheidet Michael sich - getarnt als Anwalt einer großen Investmentfirma - mit Rufinos Bodyguard Falcone in Kontakt zu treten. Doch die Mafiosis sind äußerst misstrauisch und mehr als einmal droht Michaels Tarnung aufzufliegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Marc Macaulay (Agent Harris) Brandon Morris (Agent Lane) Paul Tei (Barry) Originaltitel: Burn Notice Regie: Tim Matheson Drehbuch: Matt Nix Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12