RTL NITRO 00:25 bis 01:15 Krimiserie The Blacklist Dr. James Covington (Nr. 89) USA 2014 HDTV Live TV Merken Der nach dem Entzug seiner Lizenz abgetauchte Chirurg, Dr. James Covington, betreibt einen illegalen Organhandelring. Er bezieht seine Ware über korrupte Gerichtsmediziner. Seine Kunden sind Gangsterbosse, Politiker und andere reiche Leute. Allerdings vermietet er die Organe nur. Wer die halbe Million Dollar Jahresmiete nicht aufbringen kann, muss Herz oder Lunge wieder hergeben. So ergeht es dem bankrotten Anlagebetrüger Paul Wyatt. Doch Dr. Covington tut alles nur, um Kindern zu helfen, die nach geltendem Recht kaum eine Chance auf ein Spenderorgan hätten. Red setzt Liz auf den Arzt an, weil auf dessen Warteliste für ein Herz Indonesiens Vize-Minister für das Transportwesen steht. Dieser blockiert die Übernahme des Hafens von Tankulu durch Reds Syndikat, also gönnt Red ihm das neue Herz nicht so recht. Red prüft seine Geschäftspartner Demakis, Laskin und Russo. Er schickt "Mr. Vargas" als angeblichen Unterhändler Berlins, der die drei zum Überlaufen auffordert. Demakis tappt in die Falle. Er glaubt zunächst, Laskin und Russo mit falschen Beschuldigungen an Red verraten zu haben, den er wiederum Mr. Vargas liefert, doch der arbeitet ja für Red. Mossadagentin, Samar Navabi, stößt als Leihagentin zum FBI Task Force. Liz traut ihr nicht, denn sie ahnt, dass Red dahinter steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Harry Lennix (Harold Cooper) Originaltitel: The Blacklist Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Lukas Reiter, J.R. Orci Kamera: Michael Caracciolo Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 12