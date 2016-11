RTL NITRO 21:05 bis 22:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Kontrolle USA 2005 HDTV Live TV Merken Drei Frauen wurden vergewaltigt, die alle an Speed-Dating-Veranstaltungen teilgenommen haben. Um den Täter zu kriegen, ermittelt Olivia (Mariska Hargitay) undercover und hat schon bald einen Verdächtigen im Visier. Der Chirurg Mike Jergens (Dean Cain) hat anscheinend Freude daran, die Frauen in seiner Umgebung zu kontrollieren. Die Ermittler versuchen, Kontakt zu Mikes Freundin Cora (Tina Holmes) aufzunehmen. Tatsächlich ist sie bereit auszusagen. Doch dann unternimmt sie einen Selbstmordversuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dick Wolf, Lisa Marie Petersen Musik: Mike Post