RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Name USA 2005 2016-11-30 01:15 HDTV

Auf einem Spielplatz wurde ein Skelett gefunden. Es handelt sich um die Knochen eines Jungen, der seit 1978 als vermisst gilt. Stabler (Christopher Meloni), der sich immer noch nicht von der Verwundung bei seinem letzten Einsatz erholt hat, übernimmt die Ermittlungen. Die Spur führt zu einem ungelösten Fall, bei dem es um vier vermisste puerto-ricanische Kinder ging. Stabler arbeitet mit der CSU-Technikerin Millie Vizcarrondo (Paula Garcés) zusammen. Schnell hat er den Eindruck, dass seine Kollegin ein persönliches Interesse an der Aufklärung des Falles hat.

Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dick Wolf, Michele Fazekas Musik: Mike Post