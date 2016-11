RTL NITRO 09:10 bis 09:50 Krimiserie Leverage Folge: 38 Unter Tage USA 2010 HDTV Live TV Merken Bei einer Methangasexplosion in einem Bergwerk kommen zwölf Männer ums Leben. Der Minenbesitzer, Dan Blackwell, kassiert seitdem staatliche Gelder, um mehr Sicherheit für seine Bergleute gewährleisten zu können. Doch auch zwei Jahre nach dem Vorfall hat sich nichts geändert. Nun muss das Leverage-Team eingreifen: Wie sich schnell herausstellt, fließen Blackwells Fördergelder in die Wahlkampfkasse von Justizministerin Debra Pierce. Als Gegenleistung verschleppt diese sämtliche Bußgeldverfahren, die Blackwell wegen der nicht eingehaltenen Sicherheitsvorkehrungen eigentlich zahlen müsste. Während Parker als Pierces neue Wahlkampfhelferin anheuert, um an das Konto zu gelangen, gibt sich Nate als Kaufinteressent für Blackwells Mine aus. Doch dieser denkt nicht daran, seine Mine zu verkaufen - erst recht nicht, als er von der vermeintlichen Rohstoffexpertin Sophie erfährt, dass in seiner Mine bisher ungeahnte Bodenschätze ruhen. Doch um ein spezielles Abbauverfahren finanzieren zu können, muss Blackwell auf die Gelder zurückgreifen, die er bereits in den Wahlkampffonds von Pierce eingezahlt hat. Diese ist natürlich alles andere als begeistert - wittert sie doch eine Affäre zwischen ihrem heimlichen Geliebten Blackwell und der schönen Sophie. Doch nicht nur Pierce wird für das Leverage-Team plötzlich zu einem Problem: Auch Blackwell wird im Glauben an das Geschäft seines Lebens schnell übermütig. Um fortan seinen unwirtschaftlichen Kohleabbau komplett auf Eis zu legen, plant er, im Stollen eine Bombe hochgehen zu lassen - und bringt damit das Leverage-Team in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Christian Kane (Eliot Spencer) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Bruce Davison (Dan Blackwell) Annie Fitzgerald (Debra Pierce) Originaltitel: Leverage Regie: Marc Roskin Drehbuch: Melissa Glenn, Jessica Rieder Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12

