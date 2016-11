ProSieben 03:20 bis 03:40 Comedyserie Malcolm mittendrin Bowling USA 2001 Merken Eine Geschichte, zwei Versionen: Weil Malcolm und Reese zum Bowling wollen, fährt Lois die beiden, während Hal bei Dewey bleibt. Weil jedoch keinerlei Aufsichtspersonen vorhanden sind, beschließt Lois, sich höchstpersönlich um die Kinder zu kümmern - sehr zur Qual von Malcolm. Inzwischen hat Dewey seinen Vater zu Hause voll im Griff. Version 2: Diesmal fährt Hal mit seinen Söhnen zum Bowling. Dewey aber hat zu Hause schlechte Karten, weil Lois ihm hoffnungslos überlegen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Alex McKenna (Beth) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Alex Reid Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12