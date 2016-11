ProSieben 22:05 bis 22:30 Comedyserie Mike & Molly Baby an Bord USA 2016 2016-11-30 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Molly findet ihre ehemalige Schülerin Frannie obdachlos und hochschwanger auf der Straße. Sie lädt das Mädchen ein, für eine Weile bei ihr zu wohnen. Frannie vertraut ihr an, dass sie ihr Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben möchte. Da beschließt Molly, das Baby bei sich aufzunehmen - ohne Mike zu fragen. Als dieser davon erfährt, weiß er nicht, wie er damit umgehen soll. Nach langem Hin und Her ist er von Mollys Plan überzeugt, doch Frannie ist spurlos verschwunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Michael McDonald Drehbuch: Julie Bean, Carla Filisha, Mark Gross Kamera: Gary Palmer Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6