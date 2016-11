ProSieben 21:15 bis 21:40 Comedyserie Mike & Molly Wochenende mit Hund USA 2016 2016-11-30 00:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mike und Carl werden zu einem Tatort gerufen. Als sie dort eintreffen, finden sie im Schrank Birdie - eine kleine süße Hundedame. Da Mike es nicht übers Herz bringt sie im Tierheim abzugeben, nimmt er sie kurzerhand mit nach Hause. Alle sind von dem Tier entzückt, nur Molly kann sich nicht recht mit Birdie anfreunden. Ihr gefällt es gar nicht, dass Mike mehr Zeit mit dem Hund als mit ihr verbringt. Am nächsten Tag will Molly das Tier seinen rechtmäßigen Besitzern zurückbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Rondi Reed (Peggy) Louis Mustillo (Vince) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Michael McDonald Drehbuch: Steve Joe, Alex Herschlag, Julie Bean Kamera: Gary Palmer Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6