ProSieben 20:15 bis 21:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Wo stehst du? USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Arizona und Callie suchen sich unter ihren Freunden Verbündete für den drohenden Sorgerechtsstreit. Stephanies frische Beziehung wird auf die Probe gestellt, als Kyle erneut am Hirn operiert werden muss. Unterdessen behandelt Meredith einen älteren Herren, der mit schweren Rückenproblemen eingeliefert wurde. An seiner Seite ist sein langjähriger Portier - wie sich herausstellt, hegen die beiden seit langer Zeit heimlich Gefühle füreinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Debbie Allen Drehbuch: Lauren Barnett Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12