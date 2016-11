ProSieben 15:10 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Loobenfelds Netz der Lügen USA 2008 2016-12-01 08:30 16:9 Merken Sheldon und Leonard werden Zeuge von Pennys Gesangskünsten. Diese sind allerdings alles andere als publikumsreif und so denken sich die beiden eine Ausrede aus, weshalb sie nicht mit ihr zu einem Casting gehen können. Sheldon erfindet kurzerhand einen drogensüchtigen Cousin, dem die beiden zur Seite stehen müssen - doch woher nimmt man auf die Schnelle einen Cousin Leo? Es dauert nicht lange, da findet sich Toby, Sheldons Assistent, in der Rolle des Leo wieder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) DJ Qualls (Toby Loobenfeld) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver