Ted versucht alles, um hinter das Geheimnis zu kommen, warum Robin Einkaufszentren hasst. Indes stellen die Freunde die wildesten Spekulationen über Robins Abneigung an: Während Barney sexuelle Gründe vermutet, ist Marshall überzeugt, dass Robin mal in einem Einkaufszentrum geheiratet hat. Doch dann findet Ted den wahren Grund heraus und ist völlig irritiert. Marshall hingegen stellt weitere Nachforschungen an und entdeckt, dass Robin noch immer etwas verheimlicht ... Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Timothy Prindle (Mr. Johnson) Wayne Nickel (Geistlicher) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart