Verklag mich doch! D 2011-2014

In Deutschland leben rund 220.000 Haushalte in einem Mehrgenerationenhaushalt. Ob bewusste Entscheidung oder nicht - dieses Zusammenleben birgt Konfliktstoff. So auch im Fall von Sila Leitz, die nach dem Tod des Schwiegervaters ihrem Mann Timo zuliebe ihre Schwiegermutter Renate bei sich wohnen lässt. Was anfänglich nur als Besuch gedacht war, entpuppt sich als längerfristiger Aufenthalt, denn plötzlich behauptet Renate, Eigentümerin des Hauses zu sein. Aus dem Familienstreit wird ein heftiger Rechtsstreit und Sila Leitz Ehe steht schließlich auf dem Spiel.

Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu