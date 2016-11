RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-12-03 07:15 Merken Frau Landmann-Schulze erkennt große Missstände im Zentrum und stellt ein Ultimatum: Entweder die Fehler werden binnen einer Woche behoben, oder der Status wird aberkannt. Während Richard und Simone alles daran setzen, die geforderten Änderungen einzuhalten, versucht Maximilian, eine Allianz mit der unzufriedenen Claudia zu bilden. Tom und Annette können dank Vanessa endlich das Ersatzteil identifizieren, mit dem sie den Motor vom Bulli wieder zum Laufen bringen. Auf einem Schrottplatz finden sie das fehlende Teil, doch dann gerät Vanessa wegen eines vernachlässigten Hundes mit dem Schrottplatzbesitzer in Streit. Tom verteidigt sie und wird plötzlich in einen ungleichen Kampf verwickelt. Ben ist ehrlich berührt davon, wie sehr Isabelle unter dem Verlust ihres Aussehens leidet. Zum ersten Mal sieht er seinen Entschluss, für Isabelle da zu sein, nicht mehr als Verpflichtung, sondern als Herzensangelegenheit. Isabelle bekommt Bens Worte mit und schöpft Hoffnung, dass ihre Ehe doch noch eine Zukunft hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich