RTL Passion 22:10 bis 22:35 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-30 03:50 Damit Ayla durch ihre Nachforschungen nicht in Gefahr gerät, zwingt David sich, sie auf verletzende Weise von sich zu stoßen. Während Ayla sich traurig fragt, warum David sie so angreift, merkt der, dass ihn nichts mehr in Berlin hält. Gerade jedoch als David die Stadt verlassen will, provoziert ihn ein alter Rivale... Felix freut sich, dass es privat und geschäftlich gut bei ihm läuft: Sunny ist verliebt an seiner Seite, und Rosa spricht ihm ihr Vertrauen aus und will seine Karriere im Bankhaus weiter fördern. Ausgerechnet da fordert Gerner von ihm, den Baupfusch im Gernergon auf eigene Kosten zu beheben. Unwohl realisiert Felix, dass ihm keine andere Wahl bleibt, als seine Mutter einzuweihen... Emily und Mesut machen sich schwere Vorwürfe, weil der Handwerker, der den Wasserschaden im Hause Bachmann beheben sollte, mit einer starken Unterzuckerung ins Krankenhaus muss. Emily kann nicht fassen, dass Mesut ihn eingeschlossen hat, doch der sieht die Schuld bei Emily, die den Ex-Knacki für gefährlich gehalten hat. Umso erleichterter sind beide, als es dem Handwerker gut geht. Doch ihre Vorurteile sollen Emily noch auf die Füße fallen... Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten