RTL Passion 20:15 bis 21:10 Serien Outlander Neues Bündnis, alte Feinde USA 2016 2016-11-30 23:25 Merken Als Le Comte und Charles auf Jamie zugehen und von ihm Wein ankaufen, ist ihm klar, dass die beiden dadurch die Rebellion unterstützen wollen. Claire und Jamie haben jedoch einen ganz anderen Plan, mit der Ladung, die sie den beiden liefern. Indem sie den Wein mit Kräutern anreichern, wollen sie den Wein wertlos machen. Claire gelingt es, den Namen von Alex Randall reinzuwaschen. Außerdem sagt er die geplante Hochzeit auf Anraten von Claire ab. Dadurch will sie Frank schützen. Sie weiß Frank in Sicherheit, wenn Mary bei Black Jack bleibt. Als Jamie und Claire auf Black Jack treffen, fordert Jamie ihn zu einem Duell auf Leben und Tod. Claire muss zudem Jamie versprechen, das Leben von Randall für ein Jahr zu verschonen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Richard Kahan, Ronald D. Moore Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16