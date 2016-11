RTL Passion 17:45 bis 18:45 Serien Outlander La Dame Blanche USA 2016 Merken Jamie schlägt ein Abendessen für den Duke von Sandringham vor, bei dem Claire die Wahrheit über Black Jack enthüllt. Jamie reagiert überraschenderweise recht positiv auf diese Nachricht, weil er darüber enttäuscht war, dass er Black Jack nicht hatte sterben sehen können. Als der geladene Prince Charles mitten in der Nacht auftaucht, konfrontiert Claire ihn mit seiner Affäre mit Louise, die von ihm schwanger ist. Jamie möchte diese Tatsache gegen Prince Charles ausnutzen, um ihn zu kompromittieren und verletzbar zu machen. Unvermittelt taucht auch noch St. Germain ohne Einladung auf der Dinnerparty auf. Claire, Murtagh und Mary hatten den Tag zunächst mit einem Ausflug draußen verbracht. Als ihre Kutsche eine Panne hat, sind sie gezwungen zu Fuß zurück zu gehen. Dabei werden sie von Unbekannten attackiert und Mary wird von einem der Angreifer vergewaltigt. Die Männer glauben, dass Claire die sogenannte "Dame Blanche" ist. Als Claire und ihre Begleitung endlich zu Hause ankommen, wird die bewusstlose Mary dort von Alex Randall bewacht, mit dem sie seit einigen Wochen zusammen gesehen wurde. Doch als Mary zu sich kommt, läuft sie schreiend und in Panik in die Party und die dortigen Gäste hinein, im Glauben, dass Alex sie angegriffen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Toni Graphia, Ronald D. Moore Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16