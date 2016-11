RTL Passion 15:10 bis 15:35 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-30 23:00 Merken Vincents Appell vor dem Sportgericht hat Michelle tief bewegt. Sogar Carmen muss Vincents emotionalen Einsatz anerkennen. Doch entgegen der Erwartungen hält das Gericht an der Sperre fest. Als Vincent im Anschluss vor Aufregung einen Schwächeanfall erleidet, fürchtet Michelle um sein Leben. Unter dem Eindruck, was Vincent alles für sie getan hat, wird sie von ihrem schlechten Gewissen eingeholt und gesteht Carmen, dass sie Vincent retten könnte... Jenny ist erleichtert, als Deniz sie im letzten Moment daran hindert, den Hallen-Auftrag aufzugeben, und verspricht ihm, ab sofort keine Alleingänge mehr zu unternehmen. Mit neuem Elan stürzen die beiden sich in die Arbeit. Zufrieden glaubt Jenny, dass alles läuft, als Simone aus Russland zurückkehrt. Jenny stellt sich innerlich bereits auf eine harte Auseinandersetzung ein, doch als sie Simone antrifft, braucht die vor allem eins: Halt... Ronny verspricht Marian hoch und heilig, Ingo nichts von Dianas Aufenthaltsort zu sagen. Doch als er ausgerechnet mit Ingo zusammen den Tag verbringt, wird Ronny auf eine harte Probe gestellt - und verliert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt