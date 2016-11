RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-12-03 05:35 Merken Till ist erleichtert, als Svenja Conor das Leben rettet. Er bittet sie, Ute gegenüber seine Unachtsamkeit zu verschweigen. Währenddessen verunsichert Rolf Ute zunehmend mit seinem Verdacht, dass mit Svenja etwas nicht stimmt. Als auch Ute an Svenja zu zweifeln beginnt, stellt Till sich auf Svenjas Seite und gesteht Ute, dass Svenja zur Stelle war, als er einen Moment nicht auf Conor aufgepasst hatte. Björn ist nicht begeistert, dass René Laptops für ihre gemeinsame Firma gekauft hat, ohne sich vorher mit ihm abzusprechen. Als René dann auch noch bei einem Radiointerview das neue Spiel vollmundig anpreist, wirft er René vor, zu dick aufzutragen. Karin freut sich, dass ihr Verhältnis zu Wolfgang immer vertrauter wird. Sie genießt es, mit Wolfgang zusammen das Seminar für Zuckerbäcker zu halten. Als Wolfgang ihr dann auch noch ein Kompliment macht, glaubt Karin sich am Ziel ihrer Träume und gesteht Wolfgang ihre Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

