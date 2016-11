Super RTL 22:10 bis 23:05 Arztserie Dr. House Von schlechten Eltern USA 2011 Stereo HDTV Merken House und sein Team bekommen es mit dem jungen Ben zu tun, der gerne als Clown Karriere machen will, nun jedoch bei einem Auftritt zusammengebrochen ist. Im Krankenhaus stehen die Mediziner vor einem Rätsel - keine Krankheit erklärt Bens Zusammenbruch. Um dem Teenager zu helfen, wollen die Ärzte eine DNA-Untersuchung seiner engsten Verwandten vornehmen. Bens Mutter behauptet jedoch, dass Bens Vater gestorben sei, was sich jedoch schnell als Lüge entpuppt. Die Mutter hat einen Grund, die Wahrheit zu verschweigen, doch Dr. House macht den Vater schnell ausfindig. Dieser erscheint im Krankenhaus, als sich Bens Zustand rapide verschlechtert. Augenblicklich geraten Bens Eltern in eine heftige Auseinandersetzung und die Mutter verweist den "Eindringling" sofort des Krankenhauses. House, der die Szene beobachtet hat, weiß nun allerdings, welches dunkle Geheimnis Bens Mutter zu hüten versucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Odette Annable (Dr. Jessica Adams) Charlyne Yi (Dr. Chi Park) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Originaltitel: House M.D. Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Eli Attie Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16