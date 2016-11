Super RTL 21:10 bis 22:10 Arztserie Dr. House Bobs Taten USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken In Cedarville wird die alljährliche Auszeichnung für besondere Verdienste um die Gemeinde vergeben. Dieses Jahr ist Bob Harris der Preisträger. Nach der Feier zeigt sich der Ehrenmann jedoch von einer ganz anderen Seite, er schnappt sich mit eindeutigen Absichten eine junge Dame namens Cindy. Während des Geschlechtsverkehrs bricht Bob plötzlich zusammen und muss ins Krankenhaus. Dort hat das Team von Dr. House allerdings große Schwierigkeiten, die Ursache des Infarkts herauszufinden. Vor einer wichtigen Operation will Bob seiner Frau und den Bürgern der Stadt noch seine Fehltritte gestehen. Seine Geständnisse bringen den Fall aus medizinischer Sicht ins Rollen, doch was hat es mit den zahlreichen Entgleisungen des Mannes auf sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Odette Annable (Dr. Jessica Adams) Charlyne Yi (Dr. Chi Park) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Originaltitel: House M.D. Regie: Kate Woods Drehbuch: John C. Kelley Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16