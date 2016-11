Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Arzt und Glücksritter USA 2011 Stereo HDTV Merken House hat große Probleme mit seiner neuen Mitarbeiterin Park. In seinen Augen fehlt ihr das Know-how, um ihren Job zu erledigen. Natürlich hält House mit seiner Einschätzung nicht hinterm Berg und wettet mit der jungen Ärztin, dass sie nach der Anhörung vor dem Disziplinarausschuss, welche unmittelbar bevorsteht, entlassen wird. Park hält dagegen. Es geht um hundert Dollar. Nicht nur durch den möglichen Gewinn der Wette füllt sich House' Portemonnaie, sondern auch durch die Heilung eines Patienten. Denn durch diesen verdient er indirekt einen Batzen Geld an der Börse und das will er bei Foremann für die Wiedereinstellung von Chase und Taub einsetzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Odette Annable (Dr. Jessica Adams) Charlyne Yi (Dr. Chi Park) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Seth Hoffman Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16