Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Camp Sumpfgrund Miese Streiche / Sawyers Mama kommt zu Besuch CDN 2013 Stereo HDTV 1. Geschichte: Scotty hat sich auf die Fahne geschrieben, den Bewohnern des ungeliebten Camp Sonnenscheins Streiche zu spielen, wann immer er kann. Das Problem ist nur, Scotty kann einfach keine Streiche spielen. Was er sich auch ausdenkt, ein guter Streich kommt dabei nie heraus. Aus lauter Verzweiflung beschwört er den Streiche-Kobold. Der lässt sich nicht lange bitten und übernimmt den Job. Was Scotty nicht weiß ist, dass die Streiche des Streiche-Kobolds die schlechtesten Streiche der Welt sind. 2. Geschichte: Was für ein fatales Malheur! Nichtsahnend hat Scotty Sawyers Mutter die Sumpfgrund-Adresse mitgeteilt. Nun steht sie plötzlich mitten im Camp und das ist ein echtes Problem. Denn anders als ihr liebenswürdiger Sohn, ist Sawyers Mutter ein ausgesprochen böser Zombie, für den zu allem Überfluss menschliche Gehirne eine besondere Delikatesse sind. Originaltitel: Camp Lakebottom Altersempfehlung: ab 6