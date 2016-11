Super RTL 09:10 bis 09:25 Trickserie Die Oktonauten Folge: 72 Die Oktonauten und die Pelikanaale GB, IRL, USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Kwasi und Professor Tintling sind gerade unterwegs, um Tiefseekorallen anzupflanzen als ganz unerwartet ein schweres Seebeben den Meeresboden erschüttert. Der Professor und Kwasi stürzen in einen Felsspalt und werden unter einem großen Felsbrocken eingeklemmt. Als wäre ihre Situation nicht schon schlimm genug, kommen auch noch zwei hungrige Pelikanaale vorbei und sehen in Kwasi und dem Professor ein Festessen. Schaffen es Dana und Trixie die beiden eingeklemmten Oktonauten zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O' Connell