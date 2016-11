Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen und Billi Ballo D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken So ein Pech! Beim Streetballspiel auf der Zoowiese ?schießt' Benjamin aus Versehen Peter Pinguins Iglu kaputt. Um den Schaden wieder gut zu machen, nimmt Benjamin einen Job als Page im Hotel Neustadt an. Mit dem Lohn will er Peter ein neues Iglu bauen. Im Hotel lernt Benjamin den Streetballstar Billi Ballo und seinen unfreundlichen Manager kennen. Als Benjamin gegen den Willen des Managers Freundschaft mit Billi schließt, verliert er seinen Job. Um doch noch das nötige Geld zu verdienen, beschließt Benjamin, gegen Billi bei einem Turnier anzutreten und das Preisgeld zu gewinnen. Natürlich versucht der Bösewicht von Manager, Benjamin auszutricksen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn