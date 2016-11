RTL Plus 20:15 bis 21:50 Show Einsatz in 4 Wänden Spezial - Die Alptraum-Ruine D 2011 Stereo Merken Seit fast drei Jahrzehnten wohnen Evelyne und ihre Tochter Stefanie in einer Wohnruine, die eigentlich nur als Zwischenlösung gedacht war, während auf demselben Grundstück ein schmucker Neubau entstehen sollte. Doch leider kam alles anders als geplant. Evelyne und ihr Mann Gerd bekamen zu ihrer Hochzeit ein großes Grundstück mitsamt einem sehr alten Haus von Gerds Opa überschrieben. Die damals jungen Eheleute wollten neben der alten Baracke einen komfortablen Neubau errichten. Doch die Bauzeit zog sich hin. Materialknappheit und später auch fehlende Geldmittel verhinderten eine Fertigstellung. Ehemann Gerd rieb sich am Hausbau auf und verfiel dem Alkohol. Im Jahr 2000 stirbt der unglückliche Familienvater überraschend. Mutter Evelyne und ihre Töchter Heidi und Stefanie bleiben alleine im einsturzgefährdeten alten Haus zurück. Die ältere Tochter Heidi zieht schließlich schweren Herzens aus und gründet eine eigene Familie. Um ihre Mutter und behinderte Schwester macht sie sich aber weiterhin größte Sorgen. Der seit elf Jahren verwaiste "Neubau" liegt seit Gerds Tod völlig brach und die Familie meidet den Gang in ihr Schreckensdomizil. Gelingt es Tine Wittler und ihrem Team, der schicksalsgebeutelten Familie zu einem würdigen Lebensdomizil zu verhelfen? Kann die alte Ruine überhaupt gerettet werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial