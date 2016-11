Pro7 MAXX 03:10 bis 03:55 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die letzten Überlebenden CDN, USA 1998 Merken Ein für die Kriegsführung gezüchtetes Virus wird von Mitgliedern einer Sekte gestohlen - und freigesetzt. Das Virus vernichtet nahezu die gesamte Menschheit. An einem Gegengift wird fieberhaft gearbeitet. In einem kleinen Krankenhaus leben dreizehn Menschen. Sie bekommen Serum für fünf. Eine unmenschliche Entscheidung muss getroffen werden. Ein verbrecherisches Pärchen will sich darauf nicht einlassen. Das Duo entwendet das Serum - und stirbt daran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Conchita Alonso (Marie) Brent Fraser (Graham) Jay Brazeau (Katz) Lane Gates (Harry) Megan Leitch (Barb) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Neill Fearnley Drehbuch: Brad Wright Kamera: Richard Wincenty Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16