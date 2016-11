Pro7 MAXX 18:20 bis 19:15 SciFi-Serie Babylon 5 Der große Schlag USA 1996 Merken Captain Sheridan rechnet schon seit Längerem mit einem Angriff der Schatten. Delenn hingegen versucht, die Liga der nicht-assoziierenden Welten zur Beteiligung am großen Kampf zu bewegen. Auf Sektor 83 erwartet der Weiße Stern den Feind, doch schon bald entdecken sie, dass die Kriegsflotte der kämpfenden Völker im Hyperraum lauert. Als schließlich ein Scoutschiff der Schatten auftaucht und Verstärkung anfordert, bricht eine bestialische Schlacht los ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Captain / President John J. Sheridan) Claudia Christian (Commander Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Alfredo Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Stephen Furst (Vir Cotto) Bill Mumy (Lennier) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Kim Friedman Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 6