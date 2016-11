kabel1 classics 15:05 bis 16:45 Komödie Election USA 1999 Nach dem Roman von Tom Perrotta 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die attraktive und ehrgeizige Schülerin Tracy Flick will unbedingt Schulsprecherin an der Carver Highschool werden. Doch damit ist der spießige Lehrer McAllister gar nicht einverstanden: Er überredet den gutmütigen Paul, sich als Tracys Gegenkandidat aufstellen zu lassen. Als dessen lesbische Schwester Tammy ihre Freundin an Paul verliert, will sie sich an ihrem Bruder rächen und lässt sich ebenfalls als Kandidatin nominieren. Und nun beginnt ein erbitterter Wahlkampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Broderick (Jim McAllister) Reese Witherspoon (Tracy Flick) Chris Klein (Paul Metzler) Jessica Campbell (Tammy Metzler) Mark Harelik (Dave Novotny) Phil Reeves (Walt Hendricks) Molly Hagan (Diane McAllister) Originaltitel: Election Regie: Alexander Payne Drehbuch: Alexander Payne, Jim Taylor Kamera: James Glennon Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12