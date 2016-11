Der arbeitslose Schauspieler Michael Dorsey ist mal wieder auf Stellensuche - und hat einen genialen Einfall: Um eine ganz bestimmte weibliche Rolle zu ergattern, schlüpft er einfach in die Verkleidung einer Frau! Sein Trick hat durchschlagenden Erfolg, und in seiner neuen Identität als Dorothy Michaels ist der Darsteller so beliebt wie nie zuvor. Er feiert ungeahnte Triumphe und alles läuft bestens - bis er sich rettungslos in seine hübsche Kollegin Julie verliebt ... In Google-Kalender eintragen