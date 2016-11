N24 Doku 03:15 bis 03:55 Dokumentation Die Science Fiction Propheten - H. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der Welten Er gilt als großer Pionier der Science-Fiction-Literatur. Die Romane von H. G. Wells sind gekennzeichnet von Horrorvisionen und der These, dass die Menschheit sich einmal selbst zerstören wird. Von / Die Zeitmaschine / bis zu / Der Krieg der Welten / beleuchten Wissenschaftler und Experten des California Institute of Technology sowie Wells / Urenkel Simon Wells die Theorien des Schriftstellers und analysieren deren Glaubwürdigkeit sowie ihren Einfluss auf die Wissenschaft. USA 2011 Merken Er gilt als großer Pionier der Science-Fiction-Literatur. Die Romane von H. G. Wells sind gekennzeichnet von Horrorvisionen und der These, dass die Menschheit sich einmal selbst zerstören wird. Von "Die Zeitmaschine" bis zu "Der Krieg der Welten" beleuchten Wissenschaftler und Experten des California Institute of Technology sowie Wells' Urenkel Simon Wells die Theorien des Schriftstellers und analysieren deren Glaubwürdigkeit sowie ihren Einfluss auf die Wissenschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prophets of Science Fiction