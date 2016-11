N24 Doku 22:10 bis 23:10 Dokumentation Das Universum: Kosmische Kreise GB 2012 Merken Vom kleinsten Asteroiden bis zum größten Stern: Die Objekte des Universums bewegen sich auf festen Bahnen durchs All, denn sie unterliegen den Gesetzen der Gravitation. Die Gleichmäßigkeit der Erdumlaufbahn um die Sonne ermöglicht unsere Existenz. Doch nicht alle Orbits sind so einheitlich, im Gegenteil: Destruktion und Chaos sind in vielen Regionen des Weltalls der Normalfall. Die Dokumentation zeigt die extremsten Beispiele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works