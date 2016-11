N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Land unter: Wie schützt man sich am besten vor Hochwasser? Land unter: Wie schützt man sich am besten vor Hochwasser? D 2015 Merken Immer öfter kommt es weltweit zu Überschwemmungen. Mit Hochdruck arbeiten Wissenschaftler, Architekten und Städteplaner an Schutzmaßnahmen. In den Niederlanden werden u. a. Schwimmhäuser in küstennahen Gebieten gebaut. Was bringt die Zukunft und wie schützt man sich am besten vor Hochwasser? Außerdem: Sommerfeeling im Winter (Teil 1) - welches Badeparadies macht's möglich? Kostenfalle Heizung - wie heizt man richtig? Und: Verstopfte Straßen - wie entsteht Stau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder