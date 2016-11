SWR 21:00 bis 21:45 Reportage Hin und weg am Flughafen Geschichten zwischen Ankunft und Abflug D 2016 2016-11-30 04:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neu Merken Folge 1 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hin und weg am Flughafen Regie: Kai Diezemann