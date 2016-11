SWR 20:15 bis 21:00 Reportage betrifft Kann ich meinem Arzt vertrauen? - Fragwürdige Diagnosen und unnötige Operationen D 2016 2016-11-30 03:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Gerd Müller kann nur noch 200 Meter gehen, ohne eine Pause zu machen. Er hat dem Rat eines Arztes vertraut und sich operieren lassen. Danach kam der Schock: Der Operateur hat nicht nur sein Handwerk nicht beherrscht, die Operation war wahrscheinlich auch unnötig. Was kann er jetzt noch tun, damit es ihm besser geht und welche Chancen hat er, vor Gericht eine Entschädigung zugesprochen zu bekommen? "betrifft" begleitet ihn. Viele Patienten fragen sich täglich, ob sie ihrem Arzt trauen können und welche Interessen er verfolgt. Das Gesundheitssystem fördert eher die schnelle Operation als die langsame Heilung. Jutta Schömel hat ihren Mann verloren, der sich wegen einer Rhythmusstörung am Herzen behandeln ließ. Volker Schömel starb an einem Eingriff, der bei sicherem Umgang mit den Komplikationen nicht zum Tode führen darf. Jutta Schömel fragt sich, warum ihr Mann dennoch verstorben ist. Sie hat einen Gutachter beauftragt und Klage eingereicht. Seitdem IGeL (individuelle Gesundheitsleistungen) in den Praxen angeboten werden, ist für den Patienten kaum mehr zu durchblicken, was seiner Gesundheit dient und welche Behandlung eher dem Einkommen des Arztes nutzt. Dr. Bernhard Winter ist niedergelassener Internist. Er warnt: Das Vertrauen des Patienten werde zerstört, wenn der Arzt zum Verkäufer wird. Für "betrifft" begibt sich Dr. Winter auf ein Verkaufsseminar für Ärzte. Hier sollen sie lernen, ihre Leistungen anzubieten und privat abzurechnen. "betrifft" deckt auf, welche Strategien Ärzte anwenden, um Patienten über den Tisch zu ziehen. Außerdem wird gezeigt, wie man sicher durch den nächsten Arztbesuch kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: betrifft Regie: Lothar Zimmermann