SWR 02:45 bis 03:30 Reportage Die Retter vom Feldberg Helfer in Not D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die jungen Bergretter vom Feldberg beginnen die Skisaison mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, denn finanziell steht ihnen das Wasser bis zum Hals. Sie selbst helfen ehrenamtlich und damit ohne einen Cent zu verdienen in ihrer Freizeit. Doch mittlerweile müssen sie sogar ihre Einsatzkleidung und zum Teil die Ausrüstung selbst zahlen. Die finanzielle Unterstützung von Land und Krankenkassen reicht hinten und vorne nicht. Bergretter Adrian Probst sieht nur eine Chance: Nachverhandeln mit den Verantwortlichen und sich mit Spendenaktionen notdürftig über Wasser halten. Doch wird das klappen? Dabei ist gerade zum Start der Skisaison am Feldberg viel zu tun: Bergretterin Caro Schütz versorgt mit ihren Kameraden unzählige verletzte Wintersportler. Dabei gönnt sich die angehende Klinikärztin keine Pause - wie will sie aber in Zukunft Beruf und Ehrenamt unter einen Hut bekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Retter vom Feldberg