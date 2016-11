SWR 22:00 bis 23:25 Krimi Tatort Herz aus Eis D 2009 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Sohn eines Topmanagers liegt tot im Schwimmbad des Eliteinternats Schloss Hamberg. Auf den ersten Blick sieht es nach Selbstmord aus. Das glaubt auch Klara Blum - bis ihr die ersten Zweifel kommen. Als Kai Perlmann einen abgerissenen Wäscheknopf im Filtersystem des Schwimmbades findet und Klara den dazu passenden Bettbezug entdeckt, wird klar, dass der Junge wie eine Katze im Sack ertränkt wurde. Die aalglatte Überheblichkeit der Mitschüler veranlasst die Kommissarin und ihren Assistenten jedoch, niemanden in der Schule merken zu lassen, dass sie in einem außergewöhnlich kaltblütigen Gewaltverbrechen ermitteln. Ein Katz- und Mausspiel mit den verdächtigen Schülern beginnt. Trotz Klaras psychologisch zurückhaltender Taktik bemerken diese nämlich schon bald, dass ihr "perfekter" Mord möglicherweise auffliegt. Da sie auch noch einen groß angelegten Finanzbetrug zu vertuschen haben, mit dem der Tote im Schwimmbad sie zu erpressen versucht hatte, und eine Mitwisserin beginnt, die Nerven zu verlieren, überlegen sie sich bereits den nächsten Schritt. Dabei gehen sie derart kaltblütig vor, dass Klara bei ihren Ermittlungen ins Hintertreffen zu geraten scheint. Doch als ein Mitschüler sich beim Verhör verplappert, holen Klara Blum und Kai Perlmann schnell auf. Es wird ein Wettlauf mit dem Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mattes (Klara Blum) Sebastian Bezzel (Kai Perlmann) Florian Bartholomäi (Max) Nora von Waldstätten (Viktoria) Rosalie Thomass (Olga Filonowa) Constantin von Jascheroff (Kevin Hausmann) Kathrin Hildebrandt (Frau Pütz) Originaltitel: Tatort Regie: Ed Herzog Drehbuch: Dorothee Schön Kamera: Ralf Nowak Musik: Thomas Osterhoff