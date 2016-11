SWR 15:15 bis 16:00 Dokumentation Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer Wie gut ist unser Brot? D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Deutschen lieben Brot! 82 Kilo Brot und Backwaren isst jeder Deutsche im Jahr. Mit fast 300 unterschiedlichen Sorten bezeichnen sich die deutschen Bäcker als "Weltmeister im Brot backen". Doch was ist übrig von der Kunst des deutschen Backhandwerks? Was steckt unter der Kruste? Und warum schmecken eigentlich die Brote mittlerweile alle gleich? Wie kann der Verbraucher Industriebrot vom Handwerksbrot unterscheiden? Tim Mälzer interessieren sowohl Geschmack, als auch die Optik. Experten begutachten mit ihm die unterschiedlichen Brote und erklären die Auffälligkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Mälzer Originaltitel: Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer